Президент "Барселоны" о сокращении трансферного запрета, наложенного на "Реал": "Наказание должно быть для всех одинаковым"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу был удивлен решением Спортивного арбитражного суда (CAS) сократить срок трансферного запрета, наложенного на "Реал", с двух до одного трансферного окна. Напомним, в 2014 году ФИФА запретила сине-гранатовым регистрировать игроков в течение двух трансферных окон, но все апелляции каталонцев были отклонены.

- Мне нужно проконсультироваться с адвокатами, - цитирует Marca Бартомеу. - Я не знаю подробностей дела в случае с "Реалом" и Атлетико, но я знаю, что наказание должно быть для всех одинаковым. Правовая нестабильность имеет место быть в футболе, и от нее страдает не только "Барселона", но многие другие команды. Закон не должен меняться после вынесения решения. Игроки страдают из-за этого, потому что они не знают, как они должны поступать в тех или иных ситуациях. Это происходит по ряду причин.