Президент "Барселоны": "Месси - человек одного клуба"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил, что нападающий сине-гранатовых Лионель Месси не выражал желания покинуть клуб.

- Он не хочет уходить, - приводит слова Бартомеу портал Goal. - Мы всегда говорили ему, что он может быть человеком одного клуба. Это и его проект тоже.

Месси выступает за "Барселону" с 2003 года. В составе каталонского клуба он девять раз становился чемпионом Испании и четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

В текущем сезоне он провел 9 матчей за сине-гранатовых и забил 8 голов.

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