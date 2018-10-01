Президент "Барселоны": "Гвардьола - гений"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил, что руководство сине-гранатовых поддержит Хосепа Гвардьолу, если тот решит вернуться в каталонский клуб. В настоящее время 47-летний специалист возглавляет "Манчестер Сити".

- Он - гений, - приводит слова Бартомеу The Times. - Он знает, что дверь "Барселоны" всегда открыта для него. Изначально никто не хотел его ухода. Но это был его выбор. Мы, безусловно, поддержим Гвардьолу, если он захочет вернуться.

Гвардьола возглавлял "Барселону" с 2008 по 2012 год. Под его руководством сине-гранатовые трижды становились чемпионами Испании и дважды выигрывали Лигу чемпионов.

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