Президент "Барселоны": "Если "Реал" не будет делать чемпионский коридор, то пусть не делает"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу отметил, что не видит проблемы в том, что игроки "Реала"​ не будут устраивать чемпионский коридор каталонцам. Ранее сине-гранатовые отказались оказывать почести команде из Мадрида, победившей в клубном чемпионате мира.

– Каждый делает то, что, по его мнению, удобно, – цитирует Marca Бартомеу. – Если не будет чемпионского коридора, то не будет. Думаю, что нечто подобное было в другие годы, но я действительно не помню такого.

Зинедин Зидан: "Реал" не будет устраивать для "Барселоны" чемпионский коридор"