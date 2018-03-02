21:21 2 марта | Футбол — Испания

Президент авиакомпании утверждает: аэропорт в Барселоне не расширяют из-за Месси

Пролетая над домом Лионеля Месси... Фото marca.com
Пролетая над домом Лионеля Месси... Фото marca.com
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Президент авиакомпании Vueling Airlines Хавьер Санчес Прието утверждает, что в аэропорту Барселоны не строят новый терминал из-за того, что рядом проживает лидер "Барсы" Лионель Месси. Рядом с аэропортом располагается пригород Барселоны Гава, где и проживает Месси. Существует ограничение на полеты рядом с пригородом из-за загрязнения атмосферы.

- Нельзя летать там, где живет Месси. Больше в мире такого нигде не происходит, - цитирует Marca Прието.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

Пусть живёт в аэропорту, как в фильме "Терминал". Хотя лилипуту и в чемодане места хватит. Не в обычном, понятно. Луи Платон какой-нибудь или дольча гавана, например.

21:50 2 марта

samsam

Прочел про Гаву. Так Месси лет через пять уедет. А вот элитная недвижимость останется. И не одна единица, а гораздо больше. Конечно не дадут расширить, кто хочет потерять такой лакомый кусок? Кстати в муниципалитете вполне могут оказаться болельщики "Эспаньола".

21:31 2 марта

samsam

То есть у Месси нет денег выбрать место получше и подальше от аэропорта?

21:28 2 марта

баламошка

Даже литосферные плиты спокойно лежат в тех местах, где живёт Меська. Боятся пошевелиться.

21:27 2 марта

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