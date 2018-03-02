Президент авиакомпании утверждает: аэропорт в Барселоне не расширяют из-за Месси

Президент авиакомпании Vueling Airlines Хавьер Санчес Прието утверждает, что в аэропорту Барселоны не строят новый терминал из-за того, что рядом проживает лидер "Барсы" Лионель Месси. Рядом с аэропортом располагается пригород Барселоны Гава, где и проживает Месси. Существует ограничение на полеты рядом с пригородом из-за загрязнения атмосферы.

- Нельзя летать там, где живет Месси. Больше в мире такого нигде не происходит, - цитирует Marca Прието.