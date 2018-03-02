Президент авиакомпании утверждает: аэропорт в Барселоне не расширяют из-за Месси

Президент авиакомпании Vueling Airlines Хавьер Санчес Прието утверждает, что в аэропорту Барселоны не строят новый терминал из-за того, что рядом проживает лидер "Барсы" Лионель Месси. Рядом с аэропортом располагается пригород Барселоны Гава, где и проживает Месси. Существует ограничение на полеты рядом с пригородом из-за загрязнения атмосферы.
- Нельзя летать там, где живет Месси. Больше в мире такого нигде не происходит, - цитирует Marca Прието.
баламошка
Пусть живёт в аэропорту, как в фильме "Терминал". Хотя лилипуту и в чемодане места хватит. Не в обычном, понятно. Луи Платон какой-нибудь или дольча гавана, например.
21:50 2 марта
samsam
Прочел про Гаву. Так Месси лет через пять уедет. А вот элитная недвижимость останется. И не одна единица, а гораздо больше. Конечно не дадут расширить, кто хочет потерять такой лакомый кусок? Кстати в муниципалитете вполне могут оказаться болельщики "Эспаньола".
21:31 2 марта
samsam
То есть у Месси нет денег выбрать место получше и подальше от аэропорта?
21:28 2 марта
баламошка
Даже литосферные плиты спокойно лежат в тех местах, где живёт Меська. Боятся пошевелиться.
21:27 2 марта