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Президент "Атлетико" уверен, что Симеоне останется в команде

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Президент "Атлетико" Энрике Сересо уверен, что Диего Симеоне не собирается уходить с поста главного тренера команды. Ранее СМИ писали, что в услугах 46-летнего аргентинского специалиста заинтересованы некоторые европейские клубы.

- Мне нравится работа Симеоне, - цитирует Sky Sports Сересо. - Сам же тренер счастлив и очень взволнован перед стартом Лиги чемпионов. Уверен, что он не собирается покидать "Атлетико". Что касается Диегу Косты, то он великолепный игрок. У нас была возможность вернуть его, но "Челси" не позволил ему уйти.

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