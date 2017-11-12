Президент "Атлетико": "Симеоне - неприкасаемый"

Президент "Атлетико" Энрике Сересо опроверг информацию о вероятной отставке главного тренера команды Диего Симеоне. Ранее сообщалось, что в услугах аргентинца заинтересован "Эвертон".

– Я хочу сказать это во всеуслышание: Симеоне неприкасаем, – цитирует Sky Sports Сересо. -Ни один клуб в мире не имел непрерывной 115-летней удачной серии. У нас были хорошие, плохие и средние сезоны, но сейчас мы находимся в хорошей форме. Это только начало, не прошла еще и треть сезона. Мы будем бороться за все трофеи.

Напомним, что в сентябре 47-летний специалист подписал новый контракт с мадрицами до 2020 года. После 11 туров чемпионата Испании "Атлетико" занимает четвертое место в турнирной таблице с 23 очками.