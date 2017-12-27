16:19 | Футбол — Испания

Президент "Атлетика": "С "Реалом" не было контактов по вратарю"


Президент "Атлетика"  Хосу Уррутия опроверг слухи о том, что вратарь клуба из Бильбао Кепа Аррисабалага договорился о переходе в "Реал". По его словам, вопрос продления контракта с игроком также еще не решен.

– Мы знаем, каково наше предложение, знаем позицию игрока, – цитирует A Bola Уррутию. – Даже если нам скажут, что он не хочет продлевать контракт, мы должны сохранять позитив. С "Реалом" никаких контактов не было. Мы знаем о слухах, но ни о каких предложениях нам не сообщали. Если они хотят заполучить Кепу, им придется заплатить сумму отступных.

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