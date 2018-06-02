Презентован мяч на новый сезон в Испании

Пресс-служба чемпионата Испании на своей странице в Твиттере опубликовала фотографию мяча, который будет использоваться в сезоне-2018/19. Мяч получил название Merlin. На белой основе изображена гексагональная структура фиолетового цвета с тонкими розовыми и желтыми линиями. Такая гамма позволит приковывать к себе внимание зрителей, уверены создатели мяча.
😍 ¡YA ESTÁ AQUÍ! 😍– LaLiga (@LaLiga) 1 июня 2018 г.
Nike presenta el balón Merlin de #LaLigaSantander para la temporada 2018/19. https://t.co/5J3TQik6We pic.twitter.com/Nh84d6y5mA