Презентован мяч на новый сезон в Испании

Пресс-служба чемпионата Испании на своей странице в Твиттере опубликовала фотографию мяча, который будет использоваться в сезоне-2018/19. Мяч получил название Merlin. На белой основе изображена гексагональная структура фиолетового цвета с тонкими розовыми и желтыми линиями. Такая гамма позволит приковывать к себе внимание зрителей, уверены создатели мяча.