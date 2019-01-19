Представитель ла лиги: "Закрытая суперлига без допуска других команд – провальная идея"

Официальный представитель ла лиги Даниэль Серехидо в интервью "Известиям" отметил, что против создания закрытой суперлиги. По его мнению, это повлечет за собой непоправимые изменения.

– Одна из самых обсуждаемых историй конца прошлого года – создание некой Суперлиги, в которой примут участие 20 топ-клубов Европы. Есть ли официальная или неофициальная оценка этого сценария?

– Если сказать словами президента ла лиги, то мы не верим в реализацию подобного проекта по двум причинам. Во-первых, команды, которые "хотят принять участие", должны побеждать. Что будут делать условные "Реал", "Барселона", "Манчестер Юнайтед", если они не смогут завоевывать трофеи в течение нескольких лет? Команд всего 20, а кто-то не сможет победить в течение 10 и более лет. Что они будут делать? Что будет делать болельщик "Баварии", если его команда не пройдет первый раунд турнира? Вероятно, станет смотреть игру других команд.

– Вы считаете, что проведение такого турнира может убить мировой футбол?

– Как только мы начнем пренебрегать национальным чемпионатом, сразу начнутся непоправимые изменения. Европейские футбольные чемпионаты не могут строиться по принципу Национальной баскетбольной ассоциации, в которой собраны лучшие клубы со всего континента. Европейский футбол развивается по другим законам. Что случится с "Овьедо", "Райо Вальекано", "Бетисом", если из испанского чемпионата вдруг пропадут "Барселона", "Реал" и "Атлетико"?

Мне кажется, что нынешний формат Лиги чемпионов – сам по себе прекрасная "суперлига", которая развивается в правильном направлении. Закрытая суперлига без допуска других команд – провальная идея.