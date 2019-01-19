Представитель ла лиги: "Для дальнейшего продвижения РПЛ необходимо работать над улучшением того, что происходит на поле"

Официальный представитель ла лиги Даниэль Серехидо рассказал, чего не хватает чемпионату России для дальнейшего развития.

– Точно могу сказать, что РПЛ делает большие успехи: проведен ребрендинг, увеличивается медиаохват, растет число продаж pay-per-view, - цитируют "Известия" Серехидо. - Это отличные шаги по увеличению популярности российского профессионального футбола. Для дальнейшего продвижения необходимо работать над улучшением того, что происходит на поле. В свое время "Спартак" олицетворял собой российский футбол, "Зенит" долгое время представлял интересы России на международной арене. Как только российские клубы начнут побеждать в евротурнирах, тогда их победы будут ассоциироваться именно с Россией. Тут уже пойдут крупные телевизионные контракты, спонсоры, и интерес зрителей увеличится.

Также стоит уделить особое внимание развитию талантов. Я видел и знаю, что в России есть много талантливой молодежи, но ими надо заниматься, развивать их. Еще один важный момент – российские футболисты не играют в европейских чемпионатах. Многие играют в России в течение всей жизни. Я понимаю, что налоги на зарплаты футболистов в России значительно ниже, чем в Англии, в Италии и так далее, но насколько полезно игрокам всю жизнь вариться в собственном соку? Я вспоминаю те времена, когда куча российских футболистов играла в одной только Испании: Мостовой, Карпин, Радченко, Никифоров, Бесчастных, Ледяхов. Сейчас же у нас только Черышев, да и тот в раннем детстве переехал в Испанию. Это очень слабо сказывается на развитии российского футбола.