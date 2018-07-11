Предраг Миятович: "Учитывая свой возраст, Роналду много денег принес "Реалу"

Бывший спортивный директор "Реала" Предраг Миятович считает, что мадридцы должны поблагодарить Криштиану Роналду. Португалец перешел этим летом из "Реала" в "Ювентус".

– Роналду стоит поблагодарить за все, что он сделал, – цитирует Marca Миятовича. – Он принес много денег своим трансфером, многое дал "Реалу", много выиграл для него, многое выиграл на личном уровне. Учитывая его возраст, "Реал" не мог бы получить больше денег от "Ювентуса". Это очень хорошо. Его трансфер – образцовый. Желанием игрока нельзя пренебрегать. Если футболист хочет уйти, он в итоге уйдет.