14:23 | ФУТБОЛ — Испания

Предраг Миятович: "Мы все будем плакать в тот день, когда Модрич завершит карьеру"

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Бывший спортивный директор "Реала" Предраг Миятович выразил радость за полузащитника мадридцев Луку Модрича. Уроженец Черногории подчеркнул, что советовал хорватского хавбека Жозе Моуринью, когда португалец работал в "Королевском клубе".

– Мы все будем плакать в тот день, когда Модрич завершит карьеру, – цитирует Marca Миятовича. – Еще по загребскому "Динамо" было понятно, насколько это большой футболист. Когда Жозе Моуринью сказал мне, что ему нужен хавбек, фамилия Модрича была первой, которую я произнес. Я очень счастлив тем, что у Луки все здорово складывается в "Реале".

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