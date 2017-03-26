Предраг Миятович: "Мы все будем плакать в тот день, когда Модрич завершит карьеру"

Бывший спортивный директор "Реала" Предраг Миятович выразил радость за полузащитника мадридцев Луку Модрича. Уроженец Черногории подчеркнул, что советовал хорватского хавбека Жозе Моуринью, когда португалец работал в "Королевском клубе".

– Мы все будем плакать в тот день, когда Модрич завершит карьеру, – цитирует Marca Миятовича. – Еще по загребскому "Динамо" было понятно, насколько это большой футболист. Когда Жозе Моуринью сказал мне, что ему нужен хавбек, фамилия Модрича была первой, которую я произнес. Я очень счастлив тем, что у Луки все здорово складывается в "Реале".