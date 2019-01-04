Предраг Миятович: "Бэйл далек от статуса лидера "Реала"

Бывший игрок "Реала" Предраг Миятович раскритиковал полузащитника мадридцев Гарета Бэйла. По его словам, валлиец не может справляться с ролью лидера команды.

– Мне больно смотреть на то, что происходит с Бэйлом, – цитирует Cadena Ser Миятовича. – Мне очень нравится этот игрок, но он далек от роли лидера команды, на которую претендует после ухода Криштиану Роналду. Особенно беспокоят его частые травмы.

Бэйл в нынешнем сезоне забил всего четыре мяча. С момента перехода из "Тоттенхэма" в 2013 году Бэйл получал травмы более 20 раз. В нынешнем сезоне он серьезных повреждений не получал, но в 15 матчах был заменен до конца игры.