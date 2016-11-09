Предполагаемый убийца племянницы главы федерации футбола Испании задержан в Мексике

Подозреваемого в убийстве племянницы президента Королевской испанской федерации футбола (RFES) Анхеля Марии Вильяра задержали в Мексике, информирует газета Pais. Отмечается, что это может быть как организатор, так и исполнитель преступления. Это уже второй подозреваемый – первый был задержан в конце сентября.

Напомним, что на девушку напали у банкомата в сентябре. Преступники заставили ее снять максимум наличных денег, а затем похитили ее. Семье пришлось заплатить выкуп, однако сумма была меньше требуемой. После этого тело девушки обнаружили в городе Толука-де-Лердо (столица штата Мехико).