Правление "Реала" созывает экстренное заседание, на котором будет принято окончательное решение по поводу судьбы главного тренеры команды Хулена Лопетеги, утверждает AS. Мероприятие пройдет сегодня и начнется в 21.00 по московскому времени.

По данным источника, руководители "Реала" примут решение об увольнении Лопетеги. Основным претендентом на его место является Антонио Конте, ранее возглавлявший "Челси".

В воскресенье, 28 октября, "Реал" разгромно проиграл "Барселоне" со счетом 1:5. Мадридцы после 10 туров занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда отстает от лидирующей "Барселоны" на 7 баллов.