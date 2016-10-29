Правление "Барселоны" согласилось продлить спонсорский контракт с авиакомпанией

Правление "Барселоны" проголосовало за то, чтобы оставить компанию Qatar Airways спонсором команды на следующий сезон, сообщает Marca. За продление высказались 483 человека, 251 - против и 60 воздержались.

- Мы ищем подходящий вариант сотрудничества, "Барселона" этого заслуживает, - подчеркнул президент "Барсы" Хосеп Мария Бартомеу. - Мы продлили голосование на один год. В ближайшие месяцы мы проведем переговоры по новым соглашениям.

Непросто найти существенную финансовую поддержку. Мы говорим о 55-65 миллионах евро за сезон. Мы уверены, что сможем заключить новые сделки в ближайшие месяцы.