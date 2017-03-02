16:01 | ФУТБОЛ — Испания

Правительство Великобритании гарантирует: Brexit не помешает въезду в страну Неймара или Месси

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В правительстве Великобритании опровергли опасения президента УЕФА Александера Чеферина по поводу возможных проблем, которые возникнут у форвардов "Барселоны" Лионеля Месси и Неймара при въезде в Великобританию. Причиной опасений является выход страны из Евросоюза (так называемый Brexit) и возможное ужесточение правил для въезда для лиц с судимостью. Оба игрока имеют условную судимость из-за проблем с налогами.

- Месси и Неймар уже недавно въезжали в Великобританию, поэтому нет ни малейшего повода опасаться, что им это не удастся сделать в будущем, - цитирует Marca представителя правительства Великобритании.

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