Пранделли заявил, что не мог улучшить результаты "Валенсии"

Итальянский специалист Чезаре Пранделли, подавший в отставку с поста главного тренера "Валенсии", заявил, что не мог улучшить результаты команды. Бывший наставник сборной Италии возглавил "Летучих мышей" 1 октября, его соглашение было рассчитано до 2018 года. После 15 туров ла лиги "Валенсия" имеет в своем активе 12 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице.

– Чезаре Пранделли подал в отставку в тот момент, когда команда испытывала серьезные трудности, – говорится в заявлении на официальном сайте клуба. Он сообщил, что не может улучшить результаты команды. Это решение очень неожиданное, к тому же, в зимнее окно мы собирались активно поработать на трансферном рынке. При этом руководство клуба подчеркивает, что "Валенсия" готова двигаться дальше.