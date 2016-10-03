Пранделли представлен в качестве тренера "Валенсии"

Чезаре Пранделли представлен в качестве нового главного тренера "Валенсии". Итальянский специалист заключил двухлетний контракт с испанским клубом. С начала сезона с командой работал Пако Айестаран, который был уволен после четырех проигранных матчей на старте сезона. На данный момент "летучие мыши" занимают 18-е место в чемпионате Испании, имея в своем активе 6 очков.

Ранее Пранделли возглавлял ряд итальянских клубов, с 2010 по 2014 год работал со сборной Италии, с которой занял второе место на Euro-2012.