14:04 | ФУТБОЛ — Испания

Пранделли представлен в качестве тренера "Валенсии"

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Чезаре Пранделли представлен в качестве нового главного тренера "Валенсии". Итальянский специалист заключил двухлетний контракт с испанским клубом. С начала сезона с командой работал Пако Айестаран, который был уволен после четырех проигранных матчей на старте сезона. На данный момент "летучие мыши" занимают 18-е место в чемпионате Испании, имея в своем активе 6 очков.

Ранее Пранделли возглавлял ряд итальянских клубов, с 2010 по 2014 год работал со сборной Италии, с которой занял второе место на Euro-2012.

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