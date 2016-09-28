Пранделли может возглавить "Валенсию"

Руководство "Валенсии" рассматривает Чезаре Пранделли†в качестве кандидата на пост главного тренера команды, сообщает Marca. 59-летний итальянец в данный момент находится без работы. Последним его клубом был "Галатасарай", который он покинул в прошлом году.

Ранее СМИ писали об интересе испанского клуба к таким специалистам, как Андре Виллаш-Боаш, Руди Гарсия, Хоакин Капаррос, Рубен Бараха и Роберто Манчини.

Напомним, "Валенсия" на прошлой неделе уволила Пако Айестарана из-за неудовлетворительных результатов. На данный момент "летучие мыши" занимают 15-е место в чемпионате Испании, имея в своем активе 6 очков.