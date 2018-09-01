"Поздравляю вратарей чемпионата Испании". Ивелин Попов - о переходе Промеса в "Севилью"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов иронично прокомментировал переход своего бывшего одноклубника нападающего Квинси Промеса в "Севилью". 26-летний голландец присоединился к андалусийцам 31 августа 2018 года, подписав 5-летний контракт.

- В "Спартаке" я нашел брата от другой матери. С ним весело каждую минуту, только не вратарям! Успехов в новом клубе, Квинси! Поздравляю голкиперов из испанского чемпионата! - написал Попов в Фейсбуке.

Промес выступал за "Спартак" с 2014 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок.

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