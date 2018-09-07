Поу Газоль: "Игры в США помогут развитию испанского футбола"

Звезда "Сан-Антонио" Поу Газоль приветствует решение ла лиги провести ряд матчей в США. По словам испанца, это поможет продвижению испанских команд в мире.

– Я считаю это интересной идеей, которую нужно воспринимать всерьез, – цитирует АР Газоля. – Не знаю, повлияет ли это на турнирную борьбу, но нужно все тщательно спланировать, чтобы не пострадали болельщики. НБА уже несколько лет организует игры за пределами США. Я играл в Мексике два года назад, каждый год проводятся игры в Лондоне. И нет никаких споров. В случае футбола это поможет развитию, расширению рынка. Клубы должны пользоваться этой возможностью. Это противоречит традиции, но сейчас идут процессы глобализации.