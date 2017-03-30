Порошенко обсудил с премьер-министром Испании ситуацию вокруг Зозули

Святослав Цеголко, пресс-секретарь Петра Порошенко, сообщил, что президент Украины на встрече с премьер-министром Испании Мариано Рахоем обсудил ситуацию вокруг нападающего "Бетиса" Романа Зозули. Ранее украинский форвард заключил арендное соглашение с "Райо Вальекано", но из-за позиции ультрас клуба был вынужден разорвать договор. Фанаты обвинили Зозулю в связях с националистическими группировками на Украине.

"Ситуация с Романом Зозулей является результатом тщательно спланированной пропагандистской кампании. Заявил Президент во время встречи с премьером Рахоем. Он также поблагодарил испанское правительство за четкую позицию в поддержку украинского футболиста", - написал Цеголко в "Фейсбуке".