Помощник Симеоне намекнул на переход защитника "Атлетико" в "Реал"

Тренер "Атлетико" Моно Бургос не стал опровергать информацию о том, что защитник команды Тео Эрнандез летом перейдет в "Реал". Согласно испанским СМИ, француз, выступающий на правах аренды за "Алавес", подпишет с "Королевским клубом" 5-летний контракт с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год.

– Думаю, что Тео видел какие-то вещи, которые не видели мы, – цитирует Marca Бургоса. – Вероятно, он смотрел на происходящее глазами футболиста, который на свое положение в действующем клубе уже повлиять не может, и именно в такие моменты игроки решаются на уход. Ему необходимо было брать пример со своего брата Лукаса, который за последнее время серьезно улучшил свои навыки.