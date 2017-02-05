Помощник Шевченко: "Стыдно, что делают с Зозулей"

Рауль Рианчо, помощник главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, выразил поддержку нападающему "Бетиса" и национальной команды Роману Зозуле. Форвард не смог завершить свой трансфер в "Райо Вальекано" из-за позиции фанатов мадридского клуба, которые заподозрили Зозулю в приверженности к нацистским взглядам. Теперь футболист не сможет выходить на поле, потому что был заявлен в этом сезоне за три разных клуба.

– Стыдно, что делают с Зозулей, – цитирует Sport.ua Рианчо. – Он только поддерживает свою страну и ее народ. Зозуля – чувствительный парень.

Отметим, что после недавней встречи руководителей лиги, клубов и самого Зозули футболисту предложили доиграть сезон в "Райо Вальекано". Руководители команды гарантировали форварду личную безопасность в случае возвращения в клуб.