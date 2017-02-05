23:29 5 февраля | ФУТБОЛ — Испания

Помощник Шевченко: "Стыдно, что делают с Зозулей"

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Рауль Рианчо, помощник главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, выразил поддержку нападающему "Бетиса" и национальной команды Роману Зозуле. Форвард не смог завершить свой трансфер в "Райо Вальекано" из-за позиции фанатов мадридского клуба, которые заподозрили Зозулю в приверженности к нацистским взглядам. Теперь футболист не сможет выходить на поле, потому что был заявлен в этом сезоне за три разных клуба.

– Стыдно, что делают с Зозулей, – цитирует Sport.ua Рианчо. – Он только поддерживает свою страну и ее народ. Зозуля – чувствительный парень.

Отметим, что после недавней встречи руководителей лиги, клубов и самого Зозули футболисту предложили доиграть сезон в "Райо Вальекано". Руководители команды гарантировали форварду личную безопасность в случае возвращения в клуб.

Дополнительная информация

http://football.sport.ua/news/333901

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КОММЕНТАРИИ (1)
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П_о_в_а_р

Он просто чувствительный парень. Он может помочь в АТО.

23:41 5 февраля

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