Полузащитник "Жироны": "Удаление Лангле? Сначала подумал, что это я нарушил правила"

Полузащитник "Жироны" Пере Понс после матча 5-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" отметил, что эпизод с удалением защитника Клемана Лангле был игровым. По его словам, соперник не заслуживал красной карточки, которую арбитр показал после просмотра видеоповтора.

- Это был игровой эпизод. Я извинился перед Лангле и пожал ему руку, - приводит Football Espana слова Понса. - Сначал подумал, что это я нарушил правила. Никто не виноват, его локтя я даже не заметил. Но всех рассудил видеоповтор.