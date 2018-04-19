17:52 19 апреля | Футбол — Испания

Полузащитник "Валенсии" разбил табло для замены игроков после удаления

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Полузащитник "Валенсии" Даниэль Парехо после удаления в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Хетафе" (1:2) выместил свою злость на табло для замены игроков. Хавбек был удален на 86-й минуте после того, как ударил игрока соперника локтем.

Парехо так взбесила красная карточка арбитра Рикардо Де Бургоса, что он, выйдя за пределы поля, ногой ударил табло для замены игроков.

В текущем сезоне Парехо в 31 матче получил 13 желтых карточек и 1 красную.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Получал двойки по математике в школе. С детства ненавидит цифры.

18:05 19 апреля

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