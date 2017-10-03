Полузащитник "Лас-Пальмаса" Вьера: "Не ожидал приглашения в сборную Испании"

Полузащитник "Лас-Пальмаса" Хонатан Вьера отметил, что не ожидал приглашения в сборную Испании от главного тренера Хулена Лопетеги. Он добавил, что готов работать с максимальной отдачей.

– Я не ожидал приглашения в сборную Испании, – приводит AS слова Вьеры. – Я очень рад. Я намерен работать и играть с максимальной отдачей, а также учиться у партнеров по команде. Всё случается тогда, когда должно случиться. В Испании много сильных футболистов.

Сборная Испании в матчах отборочного турнира чемпионата мира-2018 сыграет против Албании 6 октября и против Израиля 9 октября.