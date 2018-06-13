Полузащитник "Црвены Звезды" Рачич стал игроком "Валенсии"

"Валенсия" объявила о переходе полузащитника "Црвены Звезды" Уроша Рачича в стан испанской команды., сообщает официальный сайт клуба. Контракт 20-летнего серба рассчитан до июня 2022 года.
Сумма сделки неизвестна, однако ранее сообщалось, что трансфер Рачича может обойтись "Валенсии" в два миллиона евро.
- Это большое счастье прийти в такой большой клуб. Моя мечта исполнилась, и теперь все зависит от моих усилий, - заявил Рачич. – Я хочу много работать и стать важной частью команды. Для меня большая честь находиться здесь.
Отметим, что сумма отступных по новому контракту составляет 100 миллионов евро.
Рачич играет за "Звезду" с 2016 года. В прошедшем клубном сезоне полузащитник провел 32 матча и забил 3 гола.
📝 Comunicado oficial I Uroš Račić– Valencia CF (@valenciacf) 13 июня 2018 г.
✍ #BenvingutRačićhttps://t.co/M4wiboK5pF