Полузащитник "Црвены Звезды" Рачич стал игроком "Валенсии"

"Валенсия" объявила о переходе полузащитника "Црвены Звезды" Уроша Рачича в стан испанской команды., сообщает официальный сайт клуба. Контракт 20-летнего серба рассчитан до июня 2022 года.

Сумма сделки неизвестна, однако ранее сообщалось, что трансфер Рачича может обойтись "Валенсии" в два миллиона евро.

- Это большое счастье прийти в такой большой клуб. Моя мечта исполнилась, и теперь все зависит от моих усилий, - заявил Рачич. – Я хочу много работать и стать важной частью команды. Для меня большая честь находиться здесь.

Отметим, что сумма отступных по новому контракту составляет 100 миллионов евро.

Рачич играет за "Звезду" с 2016 года. В прошедшем клубном сезоне полузащитник провел 32 матча и забил 3 гола.