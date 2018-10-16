22:39 16 октября | Футбол — Испания

Пол Скоулз: "Роналду прекрасен. Но лучший - Месси"

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Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед"  Пол Скоулз признался, что считает нападающего "Барселоны"  Лионеля Месси лучшим игроком в мире.

- Лучший игрок? Месси. Но и Роналду великолепен, - сказал Скоулз в интервью ESPN. - Роналду прекрасен в том, что он делает, в своей скорости и силе. Он забивает, бьет штрафные. Но Месси хорош в своей универсальности, его передачи - просто класс! Он умеет все.

В текущем сезоне Месси провел 11 матчей за "Барселону", забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

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