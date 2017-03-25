Покеттино провел встречу с руководством "Барселоны"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино на этой неделе встречался с представителями "Барселоны", информирует Daily Mail. Предполагается, что стороны обсуждали возможность работы аргентинца в каталонском клубе в следующем сезоне на посту наставника команды. Ранее главный тренер сине-гранатовых Луис Энрике объявил о том, что не будет продлевать свой контракт и уйдет из команды после завершения этого сезона.

Отмечается, что у Покеттино в Барселоне имеется дом, расположенный в том же районе, в котором проживает и президент "блауграны" Хосеп Бартомеу. При этом подчеркивается, что в "Тоттенхэме" знают о состоявшейся встрече, но уверяют, что она носила сугубо деловой характер.