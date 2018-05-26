08:43 | Футбол — Испания

Покеттино получит возможность покинуть "Тоттенхэм" в случае предложения от "ПСЖ" или "Реала"


Испанское издание Marca сообщило некоторые подробности нового контракта главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино. Соглашение было продлено до 2023 года.

По данным испанских журналистов, стороны договорились о том, что аргентинец имеет право покинуть клуб в случае наличия предложения от "ПСЖ" или "Реала". Ранее специалист отказался от предложения "Челси". При этом руководство клуба пообещало усилить состав "Тоттенхэма", чтобы у них был шанс побороться за чемпионство.

Аргентинский тренер работает с командой  с 2014 года. До этого он возглавлял "Саутгемптон" и "Эспаньол".

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2017-2018/

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