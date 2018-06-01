Покеттино будет стоить "Реалу" 56 миллионов долларов

Как сообщает Time, выкупная стоимость главного тренера "Тоттенхэма" Роберто Покеттино составляет 56 миллионов долларов (42,5 миллиона фунтов стерлингов). Именно столько должен будет заплатить "Реал", если захочет подписать 46-летнего аргентинца.
Напомним, что 24 мая Покеттино продлил контракт с "Тоттенхэмом" до 2023 года.
Flamenco
Реал банкрот без 5 минут
13:43
shpasic
после ЧМ смогут Черчесова взять.
13:10
ЗЗ+
Нормально так... А Зенит Манчини забесплатно отпустил.
11:00
Дядька
Свет клином не сошелся на этом Почеттино. Из остальных претендентов - Клопп псих, а Лёв не клубный тренер. Пусть лучше Сарри подпишут.
10:39
Ботаникум
56 мильЁнов "компенсации" - крутовато даже для "Реала"!!! Похоже, Перецу придётся утешаться "подержанным" Венгерцем.....
10:29
spartakmoskva63
Роберто?)
10:29