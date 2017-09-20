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00:49 | Футбол — Испания

Покер Месси помог "Барселоне" разгромить "Эйбар". Видео

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"Барселона" в матче 5-го тура чемпионата Испании обыграла "Эйбар" - 6:1. Четыре гола за каталонцев забил нападающий Лионель Месси, еще по одному - Паулинью и Денис Суарес.

Каталонская команда одержала пятую победу подряд со старта чемпионата. Аргентинский форвард довел счет забитых мячей до 9-ти.

Чемпионат Испании

Лига 1

5-й тур 

"Барселона" - "Эйбар" - 6:1 (2:0)

Голы: Месси, 21 - с пенальти (1:0). Паулинью, 38 (2:0). Д..Суарес, 54 (3:0). Серхио Энрич, 57 (3:1). Месси, 59 (4:1). Месси, 62 (5:1). Месси, 87 (6:1). 

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Маскерано, Динь, Бускетс (Ракитич, 66), Иньеста (Серхи Роберто, 63), Паулинью, Деулофеу (Алейш Видаль, 75), Месси, Д..Суарес.

"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Гальвес, Оливейра, Хункa, Капа (Пенья, 65), Хоан Хордан, Эскаланте, Дани Гарсия (Ривера, 77), Инуи, Серхио Энрич (Шарлес, 72).

Предупреждения: Капа, 11. Гальвес, 80. 

Судья: Эрнандес Эрнандес.

19 сентября. Барселона. Стадион "Camp Nou".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2017-2018/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Chingizid

Как видим уход Неймара пошел только на пользу и Месси и всей Барсе, теперь понятно что Неймар был причиной всех неудач Барсы в прошлом сезоне и ранее. Через года продажа Неймара будет восприниматься как самая гениальная сделка Барсы)

10:08

ЮКИ

похоже,Лёва выходит на Пик формы!

07:49

Igrok Igorek

Лео - Бог футбола. Роналдо всегда будет вторым...

07:41

marksan

GoaLapagos_____ Сиди в окопе прогнозист из детсада!

06:24

Ohla

Лео - красавчик. ГоЛапагос - лживый неудачник :)

02:38

GoaLapagos

ОЧЕРЕДНОЙ ПОКЕР С ДВОНЯОЙ. ЛЮБОЙ СЕРЬЁЗНЫЙ СОПЕРНИК И У ЛЕО НОЛЬ (ГОЛОВ) КАК И НОЛЬ ВСЯ БАРСА

02:01