Покер Месси помог "Барселоне" разгромить "Эйбар". Видео

"Барселона" в матче 5-го тура чемпионата Испании обыграла "Эйбар" - 6:1. Четыре гола за каталонцев забил нападающий Лионель Месси, еще по одному - Паулинью и Денис Суарес.
Каталонская команда одержала пятую победу подряд со старта чемпионата. Аргентинский форвард довел счет забитых мячей до 9-ти.
Чемпионат Испании
Лига 1
5-й тур
"Барселона" - "Эйбар" - 6:1 (2:0)
Голы: Месси, 21 - с пенальти (1:0). Паулинью, 38 (2:0). Д..Суарес, 54 (3:0). Серхио Энрич, 57 (3:1). Месси, 59 (4:1). Месси, 62 (5:1). Месси, 87 (6:1).
"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Маскерано, Динь, Бускетс (Ракитич, 66), Иньеста (Серхи Роберто, 63), Паулинью, Деулофеу (Алейш Видаль, 75), Месси, Д..Суарес.
"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Гальвес, Оливейра, Хункa, Капа (Пенья, 65), Хоан Хордан, Эскаланте, Дани Гарсия (Ривера, 77), Инуи, Серхио Энрич (Шарлес, 72).
Предупреждения: Капа, 11. Гальвес, 80.
Судья: Эрнандес Эрнандес.
19 сентября. Барселона. Стадион "Camp Nou".
Messi's 4 goals against Eibar tonight #poker pic.twitter.com/fgVoweno1c– Bilal #Barca (@BilBelBarca) 19 сентября 2017 г.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2017-2018/
Chingizid
Как видим уход Неймара пошел только на пользу и Месси и всей Барсе, теперь понятно что Неймар был причиной всех неудач Барсы в прошлом сезоне и ранее. Через года продажа Неймара будет восприниматься как самая гениальная сделка Барсы)
10:08
ЮКИ
похоже,Лёва выходит на Пик формы!
07:49
Igrok Igorek
Лео - Бог футбола. Роналдо всегда будет вторым...
07:41
marksan
GoaLapagos_____ Сиди в окопе прогнозист из детсада!
06:24
Ohla
Лео - красавчик. ГоЛапагос - лживый неудачник :)
02:38
GoaLapagos
ОЧЕРЕДНОЙ ПОКЕР С ДВОНЯОЙ. ЛЮБОЙ СЕРЬЁЗНЫЙ СОПЕРНИК И У ЛЕО НОЛЬ (ГОЛОВ) КАК И НОЛЬ ВСЯ БАРСА
02:01