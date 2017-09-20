Покер Месси помог "Барселоне" разгромить "Эйбар". Видео

"Барселона" в матче 5-го тура чемпионата Испании обыграла "Эйбар" - 6:1. Четыре гола за каталонцев забил нападающий Лионель Месси, еще по одному - Паулинью и Денис Суарес.

Каталонская команда одержала пятую победу подряд со старта чемпионата. Аргентинский форвард довел счет забитых мячей до 9-ти.

Чемпионат Испании

Лига 1

5-й тур

"Барселона" - "Эйбар" - 6:1 (2:0)

Голы: Месси, 21 - с пенальти (1:0). Паулинью, 38 (2:0). Д..Суарес, 54 (3:0). Серхио Энрич, 57 (3:1). Месси, 59 (4:1). Месси, 62 (5:1). Месси, 87 (6:1).

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Маскерано, Динь, Бускетс (Ракитич, 66), Иньеста (Серхи Роберто, 63), Паулинью, Деулофеу (Алейш Видаль, 75), Месси, Д..Суарес.

"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Гальвес, Оливейра, Хункa, Капа (Пенья, 65), Хоан Хордан, Эскаланте, Дани Гарсия (Ривера, 77), Инуи, Серхио Энрич (Шарлес, 72).

Предупреждения: Капа, 11. Гальвес, 80.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

19 сентября. Барселона. Стадион "Camp Nou".