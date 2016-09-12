17:49 | ФУТБОЛ — Испания

По договору с американской компанией Серхио Рамос может играть только в черных бутсах

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Контракт защитника "Реала" Серхио Рамоса с компанией Nike подошел к концу в начале сентября. Изданию Marca удалось выяснить, что в соглашении сторон значился пункт, согласно которому после истечения контракта испанец не может носить бутсы любой другой фирмы с разными обозначениями до февраля 2017 года. По этой причине 30-летний футболист в последних матчах выступает в черных бутсах.

В случае нарушения договоренности капитан "Реала" должен будет выплатить крупный денежный штраф. Соглашение Рамоса и американской компании действовало 10 лет, но перед стартом этого сезона футболист принял решение сменить спонсора.

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