Пике снова недоволен судейством

Защитник "Барселоны" Жерар Пике остался недоволен судейством в матче 17-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (1:1). После игры футболист подошел к трибуне, где находился президент Профессиональной футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас и обратился к нему:

– Ты видел это? Да, ты, – приводит Marca слова Пике. – Ты видел?

Отвечая на вопросы журналистов Пике сказал следующее:

– Было видно, что Сориано два раза сыграл рукой, – продолжил он. – Я видел и игру рукой со стороны Маскерано. Но если говорить об их намерениях… Им необходимо проанализировать это, а я больше не хочу говорить. Но я понимаю, что к этому подойдут слова, сказанный мной на прошлой неделе.

Пике может быть дисквалифицирован за критику в адрес судей