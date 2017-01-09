09:59 | ФУТБОЛ — Испания

Пике снова недоволен судейством

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Защитник "Барселоны" Жерар Пике остался недоволен судейством в матче 17-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (1:1). После игры футболист подошел к трибуне, где находился президент Профессиональной футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас и обратился к нему:

– Ты видел это? Да, ты, – приводит Marca слова Пике. – Ты видел?

Отвечая на вопросы журналистов Пике сказал следующее:

– Было видно, что Сориано два раза сыграл рукой, – продолжил он. – Я видел и игру рукой со стороны Маскерано. Но если говорить об их намерениях… Им необходимо проанализировать это, а я больше не хочу говорить. Но я понимаю, что к этому подойдут слова, сказанный мной на прошлой неделе.

Пике может быть дисквалифицирован за критику в адрес судей

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