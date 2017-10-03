Пике провел тренировку в сборной Испании, несмотря на недовольство фанатов

Защитник "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике провел полностью тренировку в составе национальной команды, сообщает Marca. Вчера занятие было сорвано из-за свиста со стороны болельщиков. Фанаты также вывесили баннеры, в которых призывали футболиста покинуть сборную.

Пике неоднократно высказывался в поддержку референдума о независимости Каталонии от Испании. Сам футболист заявлял, что он готов уйти из сборной Испании из-за давления со стороны общественности и некоторых членов Королевской федерации футбола Испании (RFEF).