Пике приобрел футбольный клуб "Андорра"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике купил футбольный клуб "Андорра", выступающий в чемпионате Каталонии.

Как сообщает издание Diari d`Andorra, игрок "блауграны" купил футбольный клуб, благодаря недавно произошедшим изменениям в испанских законах, которые позволили ему это сделать. Ранее Пике уже заявлял о своем желании купить команду. Недавно проходила информация, согласно которой он приобрел каталонскую команду "Реус Депортиу" но представитель футболиста опроверг ее.

Футбольный клуб "Андорра" был основан в 1942 году. Сейчас он выступает в чемпионате Каталонии. В 1994 году он выиграл кубок этого автономного сообщеста.