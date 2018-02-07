Пике попал в заявку "Барселоны" на матч с "Валенсией"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике попал в заявку команды на ответный матч полуфинала Кубка Испании против "Валенсии", информирует пресс-служба каталонского клуба. Ранее появилась информация о том, что 31-летний игрок обороны из-за травмы колена может пропустить месяц.

Пике получил травму в матче 22-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола" (1:1), в котором отметился голом. После игры он пожаловался медицинскому штабу команды на дискомфорт в колене после столкновения с нападающим соперника Херардом Морено.

Отметим, что матч "Валенсия" - "Барселона" состоится завтра, 8 февраля.