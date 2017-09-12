Пике показал средний палец фанатам "Эспаньола"?

В Испании подозревают, что во время игры 3-го тура ла лиги "Барселона" – "Эспаньол" (5:0) защитник хозяев поля Жерар Пике оскорбил болельщиков "попугаев", информирует Marca. Свой забитый мяч Пике отпраздновал в традиционном стиле, показав на каждой руке по два пальца, тем самым посвящая взятие ворот своей жене и популярной певице Шакире, с которой он родился с разницей в 10 лет 2 февраля.
Однако в какой-то момент камеры отчетливо зафиксировали, как футболист убрал один палец левой руки, оставив болельщикам "Эспаньола" только средний. Отмечается, что инцидент может быть рассмотрен испанским КДК.
Did Pique give the finger with his latest goal celebration? https://t.co/fIMxbqH92Z pic.twitter.com/0swZPHr7Yf– Madrid Barca Fans (@madridbarcafan) 12 сентября 2017 г.