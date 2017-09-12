Пике показал средний палец фанатам "Эспаньола"?

В Испании подозревают, что во время игры 3-го тура ла лиги "Барселона" – "Эспаньол" (5:0) защитник хозяев поля Жерар Пике оскорбил болельщиков "попугаев", информирует Marca. Свой забитый мяч Пике отпраздновал в традиционном стиле, показав на каждой руке по два пальца, тем самым посвящая взятие ворот своей жене и популярной певице Шакире, с которой он родился с разницей в 10 лет 2 февраля.

Однако в какой-то момент камеры отчетливо зафиксировали, как футболист убрал один палец левой руки, оставив болельщикам "Эспаньола" только средний. Отмечается, что инцидент может быть рассмотрен испанским КДК.