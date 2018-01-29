Пике подписал с "Барселоной" контракт до 2022 года

Защитник "Барселоны" Жерар Пике заключил с клубом новое соглашение. Как сообщает пресс-служба каталонцев, 30-летний игрок обороны подписал контракт до 2022 года.

Пике является воспитанником "Барселоны". В 2004 году он перешел в "Манчестер Юнайтед", однако в 2006 году он был арендован "Сарагосой", где провел один сезон. В 2008 году Пике вернулся в каталонский клуб.

В текущем сезоне он провел 27 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забил два гола и получил десять желтых карточек.