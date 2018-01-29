Пике подписал с "Барселоной" контракт до 2022 года

Защитник "Барселоны" Жерар Пике заключил с клубом новое соглашение. Как сообщает пресс-служба каталонцев, 30-летний игрок обороны подписал контракт до 2022 года.
Пике является воспитанником "Барселоны". В 2004 году он перешел в "Манчестер Юнайтед", однако в 2006 году он был арендован "Сарагосой", где провел один сезон. В 2008 году Пике вернулся в каталонский клуб.
В текущем сезоне он провел 27 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забил два гола и получил десять желтых карточек.
📄🖊 It's official - @3gerardpique has signed a new Barça contract until 2022!– FC Barcelona (@FCBarcelona) 29 января 2018 г.
🔵🔴 #Piqué2022 pic.twitter.com/p8ECSx1wkH
📍Camp Nou#Pique2022– FC Barcelona (@FCBarcelona) 29 января 2018 г.
🔵🔴 pic.twitter.com/F8zbw50Ee5