21:11 | ФУТБОЛ — Испания

Пике оштрафован на три тысячи евро за критику арбитра

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Защитник "Барселоны" Жерар Пике оштрафован на три тысячи евро, сообщает AS. Защитник сборной Испании подвергся штрафу за критику главного арбитра первого матча 1/8 финала Кубка Испании "Атлетик" – "Барселона" (2:1). Пике обвинил рефери Фернандеса Борбалана в том, что тот допустил несколько грубых ошибок и заявил, что "такое судейство делает из футбола игру в рулетку".

Отметим, что в ответной встрече сине-гранатовые дома победили со счетом 3:1 и вышли в следующую стадию турнира.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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karlikf1

Для него три косаря евриков как для меня протянуть на улице сигарету стрелку.

22:07

pushgun

Правду нигде не любят(((((((((

22:06

Ботаникум

А немного "тюрьмы" этому разговорчивому нельзя ли ПРОПИСАТЬ? Хотя бы суток пятнадцать?......

21:31

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