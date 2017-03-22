Пике оштрафован на три тысячи евро за критику арбитра

Защитник "Барселоны" Жерар Пике оштрафован на три тысячи евро, сообщает AS. Защитник сборной Испании подвергся штрафу за критику главного арбитра первого матча 1/8 финала Кубка Испании "Атлетик" – "Барселона" (2:1). Пике обвинил рефери Фернандеса Борбалана в том, что тот допустил несколько грубых ошибок и заявил, что "такое судейство делает из футбола игру в рулетку".

Отметим, что в ответной встрече сине-гранатовые дома победили со счетом 3:1 и вышли в следующую стадию турнира.