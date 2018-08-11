Пике объявил о завершении карьеры в сборной Испании

Защитник "Барселоны" Жерар Пике объявил, что принял решение завершить карьеру в сборной Испании в 31 год.

- Я общался с новым главным тренером национальной команды Луисом Энрике пару недель назад и сказал, что я принял решение завершить карьеру - цитирует AS Пике. - Это был прекрасный период, в течение которого я выиграл чемпионат Европы и чемпионат мира. Я собираюсь сосредоточиться на "Барселоне".

Накануне 32-летний защитник "Локомотива" Ведран Чорлука завершил карьеру в сборной Хорватии.