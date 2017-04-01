Пике не сыграет против "Гранады"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике не сыграет в матче 29-го тура чемпионата Испании с "Гранадой", сообщает официальный сайт каталонского клуба. Такое решение принял главный тренер "Барселоны" Луис Энрике.

– Мы решили дать Пике отдых, так как он является одним из важнейших игроков нашей команды, – приводит слова Луиса Энрике официальный сайт "Барселоны". – Он провел много матчей, и мы решили его поберечь.

Стоит отметить, что из-за перебора желтых карточек участия в матче не примет и лидер "Барселоны" Лионель Месси.