Пике не считает, что "Реал" начал эпоху доминирования

Защитник "Барселоны" Жерар Пике выразил мнение, что говорить о старте эпохи доминирования "Реала" пока рано. Подопечные Зинедина Зидана за последние два сезона дважды выиграли Лигу чемпионов, чемпионат Испании, суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

- Мы в свое время играли так, что "Реал" устраивал чемпионский парад просто после победы в Кубке Испании, - цитирует AS Пике. - Когда вы увидите нас, устраивающих чемпионский парад в честь победы в Кубке, вы сможете сказать, что "Реал" начал эпоху доминирования. Не думаю, что можно сравнить все, что мы сделали, с успехами "Реала" последних двух лет.