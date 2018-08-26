Пике назвал позорным состояние газона в Вальядолиде

Защитник "Барселоны" Жерар Пике, несмотря на победу своей команды над "Вальядолидом" (1:0) во втором туре чемпионата Испании, остался недоволен качеством газона на стадионе "Хосе Соррилья". Уже через несколько минут после стартового свистка на поле начали появляться кочки – куски дерна вылетали из под ног футболистов.

– Состояние газона – настоящий позор! Прискорбно, что матчи проходят на таком поле. Те, кто хочет продавать телеправа в США и другие страны, должны обратить внимание на этот факт.

Проблема заключается не только в том, что нельзя нормально играть в футбол. На таком поле игроки рискуют получить серьезную травму. Надеюсь, те, кто отвечают за это, предпримут меры.