Пике может пропустить 2 недели из-за травмы колена

Защитник "Барселоны" Жерар Пике получил травму в матче 22-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола" (1:1), сообщает Mundo Deportivo. 31-летний игрок пожаловался медицинскому штабу команды на дискомфорт в колене после столкновения с нападающим соперника Херардом Морено.

Первые снимки показали у Пике небольшое повреждение связок. В ближайшее время он пройдет углубленное обследование, которое позволит установить точный характер травмы. Он может пропустить две недели.



В текущем сезоне защитник провел 17 матчей в чемпионате Испании и забил два гола.

Жест(ь) Пике, рекорд "Барселоны"