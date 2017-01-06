Пике может быть дисквалифицирован за критику в адрес судей

Защитнику "Барселоны" Жерару Пике грозит дисквалификация в связи с критикой судейской бригады после первого матча 1/8 финала Кубка Испании против "Атлетика" (1:2). Футболист остался недоволен работой главного арбитра встречи Фернандеса Борбалана, который по ходу игры удалил двух футболистов баскской команды.

– Арбитр не назначил два очевидных пенальти в ворота хозяев поля, но мы знаем, как работает эта система, – цитирует Mundo Deportivo Пике. – Мы хотим играть в футбол, а не в рулетку.

Согласно изданию AS, Судейский комитет Испании изучит слова Пике, и, вероятно, футболист будет дисквалифицирован.