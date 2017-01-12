Пике и Шакира попали в "аварию"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике и его супруга, популярная певица Шакира, взволновали поклонников загадочными фотографиями. В интернете появились снимки, на которых Шакира с двумя детьми - Сашей и Миланом - пытается вытащить автомобиль, улетевший в кювет. Фотографии породили ряд предположений об "аварии", в которую якобы попала звездная пара.

Однако на самом деле машина не принадлежала супругам, и к аварии они не имели никакого отношения. Совершая утреннюю пробежку, они увидели машину, вылетевшую за пределы трассы. Пока ее владельцы ждали кран, Шакира с детьми попросили сделать фото, на котором они якобы самостоятельно вытаскивают автомобиль, как в сцене из фильма "Супермен".